    Ermənistan baş nazirinin müavini və ABŞ səfiri Cənubi Qafqazda kommunikasiyaların açılmasını müzakirə ediblər

    • 04 sentyabr, 2025
    • 18:16
    Ermənistan baş nazirinin müavini və ABŞ səfiri Cənubi Qafqazda kommunikasiyaların açılmasını müzakirə ediblər

    Ermənistanın baş nazirinin müavini Mqer Qriqoryan və ABŞ-nin İrəvandakı səfiri Kristina Kuin Cənubi Qafqazda kommunikasiyaların açılması perspektivlərini müzakirə ediblər.

    Bu barədə "Report" Ermənistan hökumətinin məlumatına istinadən xəbər verir.

    "Görüş zamanı tərəflər Ermənistan və Azərbaycan arasında avqustun 8-də Vaşinqtonda əldə edilmiş razılaşmaların, həmçinin ABŞ və Ermənistan arasında imzalanmış anlaşma memorandumlarının əhəmiyyətini vurğulayıblar. Bu kontekstdə Ermənistan-ABŞ münasibətlərinin inkişaf imkanları və regionda kommunikasiyaların açılması perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb", - məlumatda qeyd olunub.

    Вице-премьер Армении и посол США обсудили разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе

