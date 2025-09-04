Ermənistan baş nazirinin müavini və ABŞ səfiri Cənubi Qafqazda kommunikasiyaların açılmasını müzakirə ediblər
Region
- 04 sentyabr, 2025
- 18:16
Ermənistanın baş nazirinin müavini Mqer Qriqoryan və ABŞ-nin İrəvandakı səfiri Kristina Kuin Cənubi Qafqazda kommunikasiyaların açılması perspektivlərini müzakirə ediblər.
Bu barədə "Report" Ermənistan hökumətinin məlumatına istinadən xəbər verir.
"Görüş zamanı tərəflər Ermənistan və Azərbaycan arasında avqustun 8-də Vaşinqtonda əldə edilmiş razılaşmaların, həmçinin ABŞ və Ermənistan arasında imzalanmış anlaşma memorandumlarının əhəmiyyətini vurğulayıblar. Bu kontekstdə Ermənistan-ABŞ münasibətlərinin inkişaf imkanları və regionda kommunikasiyaların açılması perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb", - məlumatda qeyd olunub.
Son xəbərlər
19:48
Zelenski Trampla Rusiyaya təzyiqləri artırmağı müzakirə edibDigər ölkələr
19:44
Azərbaycanın 3 cüdoçusu Avropa çempionatında fəxri kürsüyə qalxıbFərdi
19:39
III MDB Oyunlarının Təşkilat Komitəsinin 3-cü iclası keçirilibFərdi
19:27
Taleh Kazımov: "İstedadlar gələcək dəyişikliklərin hərəkətverici qüvvəsidir"İKT
19:18
Azərbaycan millisinin airbadminton üzrə Bakıdakı Avropa çempionatındakı rəqibləri müəyyənləşibKomanda
19:10
Makron Rusiyanın dialoqdan imtina edəcəyi halda sanksiyalarla bağlı xəbərdarlıq edibDigər ölkələr
19:05
İlon Mask Trampın IT şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşünə dəvət edilməyibDigər ölkələr
18:55
Makron: "Arzuedənlər koalisiyası"nın 26 ölkəsi Ukraynaya qoşun göndərməyə hazırdırDigər ölkələr
18:47