Вице-мэр Тбилиси поздравил азербайджанцев с праздником Новруз

"Я от всей души поздравляю азербайджанский народ и азербайджанцев-граждан Грузии с праздником Новруз".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам сказал вице-мэр города Тбилиси Илья Элошвили.

По его словам, Новруз - праздник, который отмечается человечеством с древних времен: "Наши граждане-азербайджанцы радуются пробуждению природы, и эта радость, весенний настрой заряжают окружающих позитивными эмоциями, в том числе и нас, грузин. Я поздравляю наших азербайджанских братьев с праздником Новруз!".

И.Элошвили заявил о нерушимой дружбе между грузинским и азербайджанским народами: "Теплые и братские отношения между двумя народами, существующие испокон веков, нерушимы. Дружили еще наши предки, и эту дружбу мы передадим нашим будущим поколениям".