 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Число жертв крушения военного вертолета в Турции возросло до семи - ОБНОВЛЕНО - 3

    На место крушения направлены спасатели

    Баку. 5 Июля. REPORT.AZ/ Число погибших при крушении вертолета S-70 ВВС Турции в провинции Гиресун на северо-востоке страны увеличилось до семи, восемь человек получили ранения.

    Как передает Report, об этом заявил мэр Гиресуна Керим Аксу в эфире телеканала NTV.

    Ранее сообщалось о шести погибших в результате катастрофы.

    "Число погибших при крушении вертолета достигло семи, восемь человек ранены, среди них есть те, кто находится в тяжелом состоянии", — заявил Аксу.

    ***20:50

    Число жертв при крушении вертолета S70 ВВС Турции увеличилось до 6 человек.

    Как передает Report, об этом сообщило во вторник агентство Ihlas.

    На борту разбившегося вертолета находились 15 человек, в том числе высокопоставленные офицеры жандармерии, их жены, трое детей. Делегация намеревалась посетить семьи военных, погибших в операциях на юго-востоке страны.

    На место крушения направлены спасатели, операция затруднена плохой видимостью и сложными погодными условиями.

    ***19:53

    Вертолет ВВС Турции потерпел крушение в провинции Гиресун на северо-востоке Турции, сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV.

    Сообщается, что на борту находилось 10 человек, в том числе начальник жандармерии провинции Мустафа Догру. На место крушения направлены спасатели.

    Официального подтверждения этой информации пока нет.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi