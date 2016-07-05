Число жертв крушения военного вертолета в Турции возросло до семи - ОБНОВЛЕНО - 3

Баку. 5 Июля. REPORT.AZ/ Число погибших при крушении вертолета S-70 ВВС Турции в провинции Гиресун на северо-востоке страны увеличилось до семи, восемь человек получили ранения.

Как передает Report, об этом заявил мэр Гиресуна Керим Аксу в эфире телеканала NTV.

Ранее сообщалось о шести погибших в результате катастрофы.

"Число погибших при крушении вертолета достигло семи, восемь человек ранены, среди них есть те, кто находится в тяжелом состоянии", — заявил Аксу.

***20:50

Число жертв при крушении вертолета S70 ВВС Турции увеличилось до 6 человек.

Как передает Report, об этом сообщило во вторник агентство Ihlas.

На борту разбившегося вертолета находились 15 человек, в том числе высокопоставленные офицеры жандармерии, их жены, трое детей. Делегация намеревалась посетить семьи военных, погибших в операциях на юго-востоке страны.

На место крушения направлены спасатели, операция затруднена плохой видимостью и сложными погодными условиями.

***19:53

Вертолет ВВС Турции потерпел крушение в провинции Гиресун на северо-востоке Турции, сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV.

Сообщается, что на борту находилось 10 человек, в том числе начальник жандармерии провинции Мустафа Догру. На место крушения направлены спасатели.

Официального подтверждения этой информации пока нет.