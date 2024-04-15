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Вердикт по делу о теракте 2022 года в Стамбуле ожидается 26 апреля

Вердикт по делу о теракте 2022 года в Стамбуле ожидается 26 апреля 13-й суд по уголовным делам Стамбула вынесет решение по делу о теракте на туристической улице Истикляль 26 апреля.
В регионе
15 апреля 2024 г. 16:49
Вердикт по делу о теракте 2022 года в Стамбуле ожидается 26 апреля

13-й суд по уголовным делам Стамбула вынесет решение по делу о теракте на туристической улице Истикляль 26 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство ANKA.

По его данным, гособвинение требует приговорить исполнительницу теракта Ахлям аль-Башир к тюремному сроку в 3 009 лет. На слушании дела в суде она отказалась от защиты, сообщив, что ей "нечего сказать". Суд принял решение продлить арест 10 обвиняемым и отложил заседание до 26 апреля, когда планируется огласить решение по делу.

В результате теракта, совершенного 13 ноября 2022 года, погибли 6 человек, 99 пострадали. По версии следствия, к акции насилия причастны Рабочая партия Курдистана и ее сирийское ответвление "Силы народной самообороны".

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