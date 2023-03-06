Суд над 36 подозреваемыми в совершении теракта в Стамбуле начнется в мае

Суд над 36 подозреваемыми, в том числе Ахлам Албашир, участвовавшими в организации теракта на площади Таксим в Стамбуле, начнется 9 мая.

Суд над 36 подозреваемыми, в том числе Ахлам Албашир, участвовавшими в организации теракта на площади Таксим в Стамбуле, начнется 9 мая.

Как передает Report, об этом сообщает газета Hürriyet.

Сообщается, что прокурор потребовал наказание для террористки Албашир, которая заложила бомбу, от 1949 лет 6 месяцев до 3009 лет тюремного заключения (семь пожизненных сроков).

Отметим, что в результате взрыва 13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле погибли 6 человек, свыше 80 получили ранения. Албашир при допросе заявила, что присоединилась к террористической организации YPG в 2017 году.