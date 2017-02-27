Глава МИД Австрии выступает против проведения в стране мероприятий с участием президента Турции в преддверии референдума

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что власти не приветствуют проведение в стране мероприятий с участием турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в преддверии референдума по пакету изменений в конституцию Турции, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мероприятия в рамках кампании не приветствуются. Конечно, президент Турции, как и любой другой высокопоставленный политик, может совершать двусторонние визиты в Европу и Австрию для переговоров с чиновниками высшего ранга", - сказал министр. "Но мы прямо отвергаем перенос турецкой кампании и поляризации в Австрию", - добавил он.

Министр подчеркнул, что предыдущие визиты Эрдогана в Австрию и Германию также привели к созданию "напряженности" между его сторонниками и курдами. Ранее, по словам министра, премьер страны Бинали Йылдырым заявил, что Эрдоган планирует провести в странах ЕС ряд мероприятий в преддверии референдума.

Высший избирательный совет Турции ранее назначил на 16 апреля дату референдума по пакету изменений в конституцию Турции, которые изменяют форму правления с парламентской на президентскую. Ранее конституционные изменения по переходу к президентской системе были одобрены парламентом Турции и подписаны президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Проект изменений в основной закон, предполагающий введение в Турции президентской системы правления вместо парламентской, внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР). Поправки, которые в случае одобрения на референдуме в апреле вступят в силу с 2019 года, расширяют полномочия президента. Он сможет назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников.