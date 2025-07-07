Великобритания ввела новые санкции против должностных лиц РФ

Великобритания ввела новые антироссийские санкции.

Великобритания ввела новые антироссийские санкции.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные обновленного черного списка на сайте британского правительства.

Согласно списку, санкции в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майора Алексея Ртищева и его заместителя генерал-майора Андрея Марченко.

Кроме того, рестрикции введены в отношении Научно-исследовательского института прикладной химии, расположенного в Сергиевом Посаде (Московская область РФ).

Санкции подразумевают запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов в случае их обнаружения.