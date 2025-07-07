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Великобритания ввела новые санкции против должностных лиц РФ

Великобритания ввела новые санкции против должностных лиц РФ Великобритания ввела новые антироссийские санкции.
В регионе
7 июля 2025 г. 21:10
Великобритания ввела новые санкции против должностных лиц РФ

Великобритания ввела новые антироссийские санкции.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные обновленного черного списка на сайте британского правительства.

Согласно списку, санкции в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майора Алексея Ртищева и его заместителя генерал-майора Андрея Марченко.

Кроме того, рестрикции введены в отношении Научно-исследовательского института прикладной химии, расположенного в Сергиевом Посаде (Московская область РФ).

Санкции подразумевают запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов в случае их обнаружения.

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