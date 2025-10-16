Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    ВБ выделил Узбекистану $800 млн для поддержки структурных реформ

    В регионе
    • 16 октября, 2025
    • 12:22
    Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил пакет финансирования на сумму $800 млн в виде льготных кредитов для реализации структурных реформ в Узбекистане.

    Как передает Report, об этом сообщает Всемирный банк.

    Средства направят на сокращение бедности, создание рабочих мест, развитие частного сектора и повышение конкуренции в ключевых отраслях экономики.

    Как отмечается, меры государственной политики, поддерживаемые Всемирным банком в рамках этой программы, предусматривают смягчение последствий роста тарифов на энергоносители для малообеспеченных семей, защиту женщин от домогательств и насилия на рабочем месте, а также расширение доступа уязвимых групп населения к социальным услугам.

    Кроме того, реформа охватывает меры по повышению конкуренции в телекоммуникационном, сельскохозяйственном и энергетическом секторах, а также по расширению международной торговли Узбекистана.

    Ранее Азиатский банк развития (АБР) одобрил кредит в размере $500 млн для Узбекистана в рамках программы повышения эффективности государственного сектора, модернизации управления государственными предприятиями и ускорения интеграции страны в мировую экономику.

