ВБ выделил Украине $177 млн на поддержку здравоохранения и фискального управления

Украина получила $177 млн от Всемирного банка в рамках двух проектов поддержки реформ.

Как передает Report cо ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в Министерстве финансов страны.

Из общей суммы в рамках проектов - "Поддержка восстановления путем разумного фискального управления" (SURGE) выделено $147 млн, "Трансформация здравоохранения путем реформы и инвестиций в эффективность" (THRIVE) - $30 млн.

В ведомстве отметили, что до конца года Украина ожидает получить дополнительно $249 млн в рамках проекта SURGE и $17,5 млн - в рамках проекта THRIVE.

Проект SURGE реализуется в Украине с 2024 года. В его рамках Всемирный банк заключил с Украиной соглашения на более чем $1 млрд, в частности, предусмотрев $10 млн грантовых средств. Главная цель проекта - обеспечить эффективное управление публичными инвестициями.

Проект THRIVE, основанный в 2024 году, направлен на повышение эффективности Программы медицинских гарантий и укрепление системы здравоохранения. Общий объем финансирования составляет $1,2 млрд, в его рамках подписано соглашений на $449 млн кредитных средств и $5 млн грантовых средств.