Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    ВБ выделил Украине $177 млн на поддержку здравоохранения и фискального управления

    В регионе
    • 30 октября, 2025
    • 18:15
    ВБ выделил Украине $177 млн на поддержку здравоохранения и фискального управления

    Украина получила $177 млн от Всемирного банка в рамках двух проектов поддержки реформ.

    Как передает Report cо ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в Министерстве финансов страны.

    Из общей суммы в рамках проектов - "Поддержка восстановления путем разумного фискального управления" (SURGE) выделено $147 млн, "Трансформация здравоохранения путем реформы и инвестиций в эффективность" (THRIVE) - $30 млн.

    В ведомстве отметили, что до конца года Украина ожидает получить дополнительно $249 млн в рамках проекта SURGE и $17,5 млн - в рамках проекта THRIVE.

    Проект SURGE реализуется в Украине с 2024 года. В его рамках Всемирный банк заключил с Украиной соглашения на более чем $1 млрд, в частности, предусмотрев $10 млн грантовых средств. Главная цель проекта - обеспечить эффективное управление публичными инвестициями.

    Проект THRIVE, основанный в 2024 году, направлен на повышение эффективности Программы медицинских гарантий и укрепление системы здравоохранения. Общий объем финансирования составляет $1,2 млрд, в его рамках подписано соглашений на $449 млн кредитных средств и $5 млн грантовых средств.

    Украина Всемирный банк поддержка реформ здравоохранение инвестиции

    Последние новости

    18:27

    Узбекистан готовится к членству в ТЮРКПА

    Внешняя политика
    18:15

    ВБ выделил Украине $177 млн на поддержку здравоохранения и фискального управления

    В регионе
    18:08

    ХАМАС сегодня передаст останки двух израильских пленных Красному Кресту

    Другие страны
    18:01

    В Товузе уволили няню, применившую насилие к ребенку в детсаду два года назад

    Наука и образование
    18:01

    В Ростовской области пресекли подготовку теракта в пенитенциарном учреждении

    В регионе
    17:51
    Фото

    Али Асадов встретился с председателем Федерального национального совета ОАЭ

    Внешняя политика
    17:50

    В Газахском и Гусарском районах 17 га земли передадут для госнужд

    Инфраструктура
    17:47

    В Польше обстреляли здание школы

    Другие страны
    17:44

    Неформальный саммит ОТГ пройдет в Казахстане следующей весной

    Внешняя политика
    Лента новостей