В здании мэрии Тбилиси произошел пожар

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В здании мэрии Тбилиси cегодня утром произошел пожар, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Пожар возник на 13-м этаже здания.

Как сообщили в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями, горел инвентарь мэрии.

На месте была мобилизована одна группа пожарных-спасателей. К настоящему времени пожар ликвидирован.

В результате инцидента сгорело несколько квадратных метров площади. О пострадавших не сообщается.