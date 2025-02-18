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В аэропорту Якутска приземлился самолет Ан-24 с поломанным шасси

В аэропорту Якутска приземлился самолет Ан-24 с поломанным шасси Самолет Ан-24 "Полярных авиалиний" совершил аварийную посадку в аэропорту Якутска.
В регионе
18 февраля 2025 г. 10:42
В аэропорту Якутска приземлился самолет Ан-24 с поломанным шасси

Самолет Ан-24 "Полярных авиалиний" совершил аварийную посадку в аэропорту Якутска.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба спасения региона.

На месте находятся сотрудники службы спасения.

Ранее экипаж воздушного судна послал сигнал, что не может приземлиться из-за поломки шасси. На борту находятся 34 пассажира и пять членов экипажа.

Самолет выполнял рейс Олекминск-Якутск. Сигнал о проблемах с шасси он подал в 13:15 по местному времени.

09.47

Самолет Ан-24, выполнявший рейс по маршруту Олекминск-Якутск, не мог совершить посадку из-за поломки шасси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в службе спасения Якутии.

"В 13:15 на номер оперативного дежурного службы спасения Якутии поступил вызов - в аэропорту Якутска не может совершить посадку самолет Ан-24, выполнявший рейс по маршруту Олекминск-Якутск. Самолет "Полярных авиалиний" должен был совершить посадку в 13:15. Причина - поломка шасси", - говорится в сообщении.

Позже в службе спасения региона заявили, что самолет благополучно приземлился в аэропорту. "В 13:32 объявлен отбой по тревоге, объявленный ранее по факту поломки шасси самолета Ан-24 в аэропорту Якутска", - указано в сообщении.

На борту самолета находились 34 пассажира и 5 человек экипажа.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada sərnişin təyyarəsinin enişi zamanı problem yaşanıb
Версия на английском языке Plane fails to land in Russia's Yakutsk due to broken landing gear

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