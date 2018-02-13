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    В Вене похищена трехлетняя девочка из России

    Похищение произошло в отеле «Бьянка» в Вене

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Вене неизвестные похитили трехлетнюю девочку из России. Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

    «По предварительным данным, неизвестные, вступив в сговор, похитили девочку, гражданку России 2014 года рождения», - говорится в распространенном сообщении.

    Дело по факту похищения ребенка было возбуждено 8 февраля. Похищение, по данным полиции, произошло 28 декабря 2017 года в отеле «Бьянка» в Вене.

    Источник не сообщил о целях похитителей, но подтвердил, что девочка зарегистрирована в России.

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