В Узбекистане зафиксировали новый рекорд по числу заболевших COVID-19

Число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 1 390 – это новый максимум с выявления первого случая в стране в марте 2020 года, данный показатель растет уже четвертый день подряд.

Число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 1 390 – это новый максимум с выявления первого случая в стране в марте 2020 года, данный показатель растет уже четвертый день подряд.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили сегодня в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Минздрав Узбекистана 9 января заявил, что в стране выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон".

"В пятницу коронавирус в Узбекистане был диагностирован у 1 390 человек, достигнув максимального уровня с начала пандемии. Общее число заболевших составило 212 289", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Прежний максимум был отмечен 20 января этого года - 1 321 инфицированных. В ведомстве добавили, что этот показатель растет уже четвертый день.

По данным пресс-службы, в пятницу от коронавируса скончались четыре пациента, общее число умерших составляет 1 536.