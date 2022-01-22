О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Узбекистане зафиксировали новый рекорд по числу заболевших COVID-19

В Узбекистане зафиксировали новый рекорд по числу заболевших COVID-19 Число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 1 390 – это новый максимум с выявления первого случая в стране в марте 2020 года, данный показатель растет уже четвертый день подряд.
В регионе
22 января 2022 г. 17:40
В Узбекистане зафиксировали новый рекорд по числу заболевших COVID-19

Число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 1 390 – это новый максимум с выявления первого случая в стране в марте 2020 года, данный показатель растет уже четвертый день подряд.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили сегодня в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Минздрав Узбекистана 9 января заявил, что в стране выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон".

"В пятницу коронавирус в Узбекистане был диагностирован у 1 390 человек, достигнув максимального уровня с начала пандемии. Общее число заболевших составило 212 289", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Прежний максимум был отмечен 20 января этого года - 1 321 инфицированных. В ведомстве добавили, что этот показатель растет уже четвертый день.

По данным пресс-службы, в пятницу от коронавируса скончались четыре пациента, общее число умерших составляет 1 536.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

В Азербайджане ужесточается наказание за насильственные действия
В Азербайджане ужесточается наказание за насильственные действия
21 января 2022 г. 18:30
В Азербайджане ужесточается наказание за психологическое насилие на бытовой почве
В Азербайджане ужесточается наказание за психологическое насилие на бытовой почве
21 января 2022 г. 18:15
В Азербайджане совершивших бытовое насилие будут арестовывать
В Азербайджане совершивших бытовое насилие будут арестовывать
21 января 2022 г. 18:02
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
21 января 2022 г. 15:14
Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
21 января 2022 г. 14:56
Орфографический словарь азербайджанского языка будет переиздан
Орфографический словарь азербайджанского языка будет переиздан
21 января 2022 г. 12:00
Азербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоАзербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января - ФОТОРЕПОРТАЖ
20 января 2022 г. 13:42
Азербайджан рассчитывает и дальше выходить на европейский спотовый рынок газа 
Азербайджан рассчитывает и дальше выходить на европейский спотовый рынок газа 
19 января 2022 г. 17:51
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
19 января 2022 г. 15:33
Бечич: Важно создать предпосылки для полной либерализации визового режима между Азербайджаном и Черногорией
Бечич: Важно создать предпосылки для полной либерализации визового режима между Азербайджаном и Черногорией
19 января 2022 г. 15:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi