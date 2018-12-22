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Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Узбекистане задержали бывшего главу службы безопасности экс-президента Каримова генерал-майора Муиджона Тохирия.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, генеральная прокуратура Узбекистана подтвердила появившиеся в ряде местных СМИ сообщения о его задержании.
"Муиджон Тохирий действительно задержан. В отношении него проводятся следственные действия", - сказал представитель надзорного ведомства.
Вместе с тем представитель Генпрокуратуры воздержался от других комментариев и не предоставил дополнительной информации "в интересах следствия".
Tural AsadiАвтор новости