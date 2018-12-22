 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Узбекистане задержали бывшего главу службы безопасности экс-президента Каримова

    Генпрокуратура подтвердила появившиеся в ряде местных СМИ сообщения о его задержании
    © uz24.uz

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Узбекистане задержали бывшего главу службы безопасности экс-президента Каримова генерал-майора Муиджона Тохирия.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, генеральная прокуратура Узбекистана подтвердила появившиеся в ряде местных СМИ сообщения о его задержании.

    "Муиджон Тохирий действительно задержан. В отношении него проводятся следственные действия", - сказал представитель надзорного ведомства.

    Вместе с тем представитель Генпрокуратуры воздержался от других комментариев и не предоставил дополнительной информации "в интересах следствия".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi