Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Узбекистане задержали бывшего главу службы безопасности экс-президента Каримова генерал-майора Муиджона Тохирия.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, генеральная прокуратура Узбекистана подтвердила появившиеся в ряде местных СМИ сообщения о его задержании.

"Муиджон Тохирий действительно задержан. В отношении него проводятся следственные действия", - сказал представитель надзорного ведомства.

Вместе с тем представитель Генпрокуратуры воздержался от других комментариев и не предоставил дополнительной информации "в интересах следствия".