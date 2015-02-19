В Узбекистане началась агитационная кампания в связи с предстоящими президентскими выборами

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ "В Узбекистане началась агитационная кампания в связи с предстоящими 29 марта президентскими выборами, и уже 3 кандидата в президенты начали проводить встречи с избирателями". Как сообщает Report, об этом на брифинге в посольстве Узбекистана в Азербайджане заявил советник посольства Джахонгир Аминов.

Он отметил, что кандидатам выделены 900 минут телевизионного времени для проведения предвыборной агитации. Советник также сообщил, что в связи с выборами организовано 9058 избирательных участков, в том числе 44 участка за рубежом: "Избирательный участок №5 при посольстве Узбекистана в Азербайджане будет работать с 6 утра до 8 часов вечера. На консульском учете в посольства находятся более 360 граждан Узбекистана. Надеюсь, что на выборах в Азербайджане примут участие более 200 человек. Уверены, что у нас 80% голосов наберется", - заявил советник.

Д.Аминов сообщил, что для наблюдения за выборами аккредитованы более 300 представителей СМИ: "Кроме того, от Азербайджана также будут принимать участие наблюдатели от Милли Меджлиса, ЦИК, СМИ".

Отметим, что президент Узбекистана избирается на 5 лет согласно изменениям в Конституции страны. На последних выборах главы государства в 2007 году победу одержал нынешний президент страны Ислам Каримов, набрав 90% голосов.