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В Узбекистане 15 детей скончались после приема индийского препарата от ОРВИ

В Узбекистане 15 детей скончались после приема индийского препарата от ОРВИ После приема препарата от ОРВИ индийского производства в Узбекистане скончались 15 детей.
В регионе
24 декабря 2022 г. 09:48
В Узбекистане 15 детей скончались после приема индийского препарата от ОРВИ

После приема препарата от ОРВИ индийского производства в Узбекистане скончались 15 детей.

Как передает Report, об этом сообщили местные СМИ.

Речь идет о лекарстве "Док-1 Макс", который продается в виде сиропа и таблеток.

За последние два месяца с жалобами на осложнения обратился 21 пациент. У большинства наблюдалась анурия - моча не поступала в мочевой пузырь.

"У 17 детей болезнь протекала крайне тяжело, пришлось провести несколько сеансов гемодиализа. Наблюдалось 15 случаев смерти", - написал в письме управздраву директор Самаркандского областного детского медцентра.

В Минздраве изданию подтвердили подлинность этого письма.

С 22 декабря продажа препарата в Узбекистане остановлена, комиссия разбирается в причинах ЧП.

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