В Украине в результате боевых действий погибли 18 журналистов

За время боевых действий в Украине погибли 18 журналистов, без вести пропали – 3, похищены – 8, получили ранения - 13 представителей СМИ.

За время боевых действий в Украине погибли 18 журналистов, без вести пропали – 3, похищены – 8, получили ранения - 13 представителей СМИ.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики.

Отмечается, что по данным Генеральной прокуратуры Украины российскими войсками совершены 74 преступления в отношении представителей СМИ, среди которых 19 в отношении граждан других государств: Великобритания - 5, Чехия - 2, США -2, Дания - 2, ОАЭ - 2, РФ - 2, Ирландия - 1, Швейцария – 1, Франция – 1, Литва – 1.

В частности, среди журналистов погибли 18 человек (из которых 15 мужчин и 3 женщины), похищено 8 человек (4 мужчины и 4 женщины), получили ранения 13 человек, без вести исчезли 3 человека, подверглись давлению 15 журналистов.

Кроме того, зафиксировано по меньшей мере 7 фактов обстрелов, которые привели к повреждению или уничтожению телебашен, ТРК, а также зафиксировано 22 блокировки и кибератак на СМИ.

В Минкультуры подчеркнули, что каждая смерть и каждое преступление против представителей средств массовой информации обязательно будут расследованы, а виновные – привлечены к уголовной ответственности.