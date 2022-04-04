О нас
Аудио новости

В Украине в результате боевых действий погибли 18 журналистов

В Украине в результате боевых действий погибли 18 журналистов За время боевых действий в Украине погибли 18 журналистов, без вести пропали – 3, похищены – 8, получили ранения - 13 представителей СМИ.
В регионе
4 апреля 2022 г. 17:08
В Украине в результате боевых действий погибли 18 журналистов

За время боевых действий в Украине погибли 18 журналистов, без вести пропали – 3, похищены – 8, получили ранения - 13 представителей СМИ.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики.

Отмечается, что по данным Генеральной прокуратуры Украины российскими войсками совершены 74 преступления в отношении представителей СМИ, среди которых 19 в отношении граждан других государств: Великобритания - 5, Чехия - 2, США -2, Дания - 2, ОАЭ - 2, РФ - 2, Ирландия - 1, Швейцария – 1, Франция – 1, Литва – 1.

В частности, среди журналистов погибли 18 человек (из которых 15 мужчин и 3 женщины), похищено 8 человек (4 мужчины и 4 женщины), получили ранения 13 человек, без вести исчезли 3 человека, подверглись давлению 15 журналистов.

Кроме того, зафиксировано по меньшей мере 7 фактов обстрелов, которые привели к повреждению или уничтожению телебашен, ТРК, а также зафиксировано 22 блокировки и кибератак на СМИ.

В Минкультуры подчеркнули, что каждая смерть и каждое преступление против представителей средств массовой информации обязательно будут расследованы, а виновные – привлечены к уголовной ответственности.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
4 апреля 2022 г. 16:56
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
4 апреля 2022 г. 15:08
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
4 апреля 2022 г. 13:12
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
2 апреля 2022 г. 12:55
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
1 апреля 2022 г. 15:36
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
1 апреля 2022 г. 15:04
Посол: Франция содействует Азербайджану в разминировании
Посол: Франция содействует Азербайджану в разминировании
1 апреля 2022 г. 14:49
Гюнай Эфендиева: Шуша очень долго этого ждала
Гюнай Эфендиева: Шуша очень долго этого ждала
1 апреля 2022 г. 14:07
Институт наследия Маршалла отправит в Азербайджан еще 5 собак-миноискателей
Институт наследия Маршалла отправит в Азербайджан еще 5 собак-миноискателей
1 апреля 2022 г. 13:44
Сажат Карим: Наблюдается большой прогресс в восстановлении освобожденных территорий
Сажат Карим: Наблюдается большой прогресс в восстановлении освобожденных территорий
31 марта 2022 г. 18:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi