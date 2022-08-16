В Украине убит генерал российской армии

Советник руководителя ОП Алексей Арестович рассказал, что бойцы ВСУ, возможно, ликвидировали российского генерала в Херсонской области.

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что бойцы ВСУ ликвидировали российского генерала в Херсонской области.

Как передает Report, об этом заявил он в эфире "Фейгин Live".

“По предварительным данным, нуждающимся в уточнении, на Херсонском направлении сегодня (вчера - ред.) погиб российский генерал”, - отметил Арестович.

При этом он добавил, что противник был ликвидирован при помощи артиллерийского удара.

Стоит заметить, что имя погибшего генерала советник главы ОП не назвал.