В Украине убит генерал российской армии

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что бойцы ВСУ ликвидировали российского генерала в Херсонской области.
Как передает Report, об этом заявил он в эфире "Фейгин Live".
“По предварительным данным, нуждающимся в уточнении, на Херсонском направлении сегодня (вчера - ред.) погиб российский генерал”, - отметил Арестович.
При этом он добавил, что противник был ликвидирован при помощи артиллерийского удара.
Стоит заметить, что имя погибшего генерала советник главы ОП не назвал.