В Украине создан тюркский батальон "Туран"

В Украине создан тюркский батальон "Туран".

В Украине создан тюркский батальон "Туран".

Как передает Report, видеообращение сформированного батальона опубликовано в телеграм-канале BASE.

На видео также виден солдат с азербайджанским флагом.

Приветствовавший тюркские народы командир Алмаз Кудабек оглы в своем обращении подчеркнул, что президент России Владимир Путин "осуществил геноцид против тюркоязычных народов" под названием "спецоперация".

"Прикрываясь исламом, Рамзан Кадыров объявляет джихад. Мы уничтожим его сатанинский режим и для этого будем бороться каждый день. Да здравствует Туран!".

Отмечается, что А.Кудабек оглы является гражданином Кыргызской Республики. Он воюет в Украине с 24 февраля.