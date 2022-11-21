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В Украине создан тюркский батальон "Туран"

В Украине создан тюркский батальон "Туран" В Украине создан тюркский батальон "Туран".
В регионе
21 ноября 2022 г. 06:31
В Украине создан тюркский батальон Туран

В Украине создан тюркский батальон "Туран".

Как передает Report, видеообращение сформированного батальона опубликовано в телеграм-канале BASE.

На видео также виден солдат с азербайджанским флагом.

Приветствовавший тюркские народы командир Алмаз Кудабек оглы в своем обращении подчеркнул, что президент России Владимир Путин "осуществил геноцид против тюркоязычных народов" под названием "спецоперация".

"Прикрываясь исламом, Рамзан Кадыров объявляет джихад. Мы уничтожим его сатанинский режим и для этого будем бороться каждый день. Да здравствует Туран!".

Отмечается, что А.Кудабек оглы является гражданином Кыргызской Республики. Он воюет в Украине с 24 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada “Turan” türk taboru yaradılıb

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