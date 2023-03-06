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В Украине на предприятиях Коломойского изъяли нефтепродукты на 21 млн долларов

В Украине на предприятиях Коломойского изъяли нефтепродукты на 21 млн долларов Бюро экономической безопасности Украины провело обыски на аффилированных с миллиардером Игорем Коломойским предприятиях. В ходе обысков силовики изъяли нефтепродукты стоимостью около 800 млн гривен (порядка 21 млн долларов).
В регионе
6 марта 2023 г. 16:01
В Украине на предприятиях Коломойского изъяли нефтепродукты на 21 млн долларов

Бюро экономической безопасности Украины провело обыски на аффилированных с миллиардером Игорем Коломойским предприятиях. В ходе обысков силовики изъяли нефтепродукты стоимостью около 800 млн гривен (порядка 21 млн долларов).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ведомства.

"Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины совместно с сотрудниками СБУ изъяли более 16 тыс. тонн бензина и дизельного топлива в рамках обысков на нефтебазах "Укрнафты" и "Укртатнафты" в Одесской и Черкасской областях", - отмечается в пресс-релизе ведомства.

В ближайшее время Бюро планирует ходатайствовать об аресте изъятых нефтепродуктов, которые планируется направить на нужды ВСУ.

Ранее украинские спецслужбы провели обыски в доме у Коломойского. Следственные действия проводились в рамках расследования махинаций в компаниях "Укрнафта" и "Укртатнафта". Коломойский обвиняется в растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен (почти 1 млрд долларов) и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.

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