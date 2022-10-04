О нас

В Украине арестовали российские и белорусские активы на 1,2 млрд долларов

В Украине арестовали российские и белорусские активы на 1,2 млрд долларов В Украине были арестованы белорусские и российские активы на общую сумму в 44 млрд гривен (приблизительно 1,2 млрд долларов).
В регионе
4 октября 2022 г. 16:48
В Украине арестовали российские и белорусские активы на 1,2 млрд долларов

В Украине были арестованы белорусские и российские активы на общую сумму в 44 млрд гривен (приблизительно 1,2 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в отчете Бюро экономической безопасности Украины.

Из указанной суммы более 500 млн долларов пришлись на вагоны и "товарно-материальные ценности" в вагонах.

"Среди наиболее весомых арестованных активов: вагоны и товарно-материальные ценности в вагонах на сумму около 19 млрд гривен (около 500 млн долларов), активы финансовых учреждений на сумму 12,8 млрд гривен (около 350 млн долларов), активы сети АЗС, которые оцениваются примерно в 2 млрд гривен (около 54 млн долларов), несколько торговых центров стоимостью в 1,3 млрд гривен (около 35 млн долларов) и т.д.", - сообщил Кабмин.

В нем также говорится, что Бюро экономической безопасности составило список из 23 связанных с Россией и Белоруссией юрлиц, о включении которых в международные санкционные списки будет просить украинская сторона.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Russian and Belarusian assets worth $1.2B seized in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Ukraynada Rusiya və Belarusun 1,2 milyard dollarlıq aktivlərinə həbs qoyulub

Другие новости из категории

Хулуси Акар: Дружба и братство между Турцией и Азербайджаном продолжатся на самом высоком уровне
Хулуси Акар: Дружба и братство между Турцией и Азербайджаном продолжатся на самом высоком уровне
4 октября 2022 г. 16:54
Обсуждение членства Украины в НАТО начнется в середине октября
Обсуждение членства Украины в НАТО начнется в середине октября
4 октября 2022 г. 16:24
Тбилиси и Киев обсуждают вопрос назначения нового посла Украины в Грузии
Тбилиси и Киев обсуждают вопрос назначения нового посла Украины в Грузии
4 октября 2022 г. 15:50
ВСУ освободили ряд населенных пунктов
ВСУ освободили ряд населенных пунктов
4 октября 2022 г. 15:46
На кузбасской шахте произошел пожар, более 130 горняков эвакуированы
На кузбасской шахте произошел пожар, более 130 горняков эвакуированы
4 октября 2022 г. 14:43
Лукашенко: Беларусь участвует в операциях в Украине, но не посылает своих военных
Лукашенко: Беларусь участвует в операциях в Украине, но не посылает своих военных
4 октября 2022 г. 14:32
Киев подтвердил невозможность переговоров с Москвой после референдумов
Киев подтвердил невозможность переговоров с Москвой после "референдумов"
4 октября 2022 г. 12:55
На границе с ЕС в российском регионе развернули призывные пункты
На границе с ЕС в российском регионе развернули призывные пункты
4 октября 2022 г. 12:00
Азербайджанская активистка в Иране переведена в тегеранскую тюрьму Эвин
Азербайджанская активистка в Иране переведена в тегеранскую тюрьму Эвин
4 октября 2022 г. 11:48
После объявления мобилизации из РФ в Казахстан въехали более 200 тыс. человек
После объявления мобилизации из РФ в Казахстан въехали более 200 тыс. человек
4 октября 2022 г. 10:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi