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Денис Шмыгаль: Украина в шаге от приглашения в НАТО

Денис Шмыгаль: Украина в шаге от приглашения в НАТО Украина рассчитывает на то, что члены НАТО примут решение по заявке на членство на следующем саммите, который состоится в июле в Вашингтоне.
В регионе
6 мая 2024 г. 13:13
Денис Шмыгаль: Украина в шаге от приглашения в НАТО

Украина рассчитывает на то, что члены НАТО примут решение по заявке на членство на следующем саммите, который состоится в июле в Вашингтоне.

Как передает Report со ссылкой на канадский телеканал CBC, об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Наша армия работает в соответствии со стандартами НАТО", - заявил он, добавив, что страна провела "все необходимые реформы, и теперь в шаге от приглашения".

Украина официально подала заявку на членство в НАТО в сентябре 2022 года. При этом в заявке говорилось, что Киев хочет ускоренной процедуры вступления в альянс без так называемого Плана действий по членству в НАТО.

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Версия на английском языке Ukraine is one step away from NATO invitation, Shmyhal says

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