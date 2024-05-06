В России при пожаре в частном доме погибли три человека

Частный жилой дом сгорел в селе Наскафтым Пензенской области, в результате чего погибли три человека.

Частный жилой дом сгорел в селе Наскафтым Пензенской области, в результате чего погибли три человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"6 мая в 00:16 поступило сообщение о пожаре по адресу: Пензенская область, Шемышейский район, с. Наскафтым. Произошел пожар в частном жилом доме на площади 40 кв. м. Обнаружены трое погибших", - говорится в сообщении.

В МЧС РФ уточнили, что погибли двое мужчин 54 и 56 лет и женщина 58 лет. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В региональном главке МЧС отметили, что в тушении пожара были задействованы 11 человек и 4 единицы техники.