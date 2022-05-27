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В Туркменистане заблокировано вещание некоторых российских телеканалов

В Туркменистане заблокировано вещание некоторых российских телеканалов В Туркменистане заблокировано вещание российских телеканалов "Россия 1" и "Звезда", которые транслировал крупнейший лицензированный оператор связи страны АОЗТ "Ашхабадская городская телефонная сеть".
В регионе
27 мая 2022 г. 13:00
В Туркменистане заблокировано вещание некоторых российских телеканалов

В Туркменистане заблокировано вещание российских телеканалов "Россия 1" и "Звезда", которые транслировал крупнейший лицензированный оператор связи страны АОЗТ "Ашхабадская городская телефонная сеть".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", при переключении на эти телеканалы появляется следующее объявление: "Вещание телеканала заблокировано по независящим от "Телекарты" причинам в связи с ограничением по трансляции общероссийских телеканалов с иностранных спутников. В данный момент мы ведем работы по организации резервной трансляции, после чего вещание восстановится в полном объеме".

В то же время, продолжается вещание других российских телеканалов.

В Туркменистане просмотр российских и других зарубежных телеканалов доступен только по кабельному и IP-телевидению, которое предоставляет местный оператор. В то же время спутниковое телевидение в стране неофициально запрещено. Несколько лет назад представители местных властей потребовали у жителей снять спутниковые тарелки.

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Версия на английском языке Broadcasting of Russian state TV channels suspended in Turkmenistan
Версия на азербайджанском языке Türkmənistanda Rusiya dövlət telekanallarının yayımı dayandırılıb

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