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Президент Армении и вице-президент Ирана обсудили энергетику и инфраструктуру

Президент Армении и вице-президент Ирана обсудили энергетику и инфраструктуру В рамках рамках проходящего в Туркменбаши конференции стран, не имеющих выхода к морю, президент Армении Ваагн Хачатурян встретился с вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом.
В регионе
5 августа 2025 г. 10:47
Президент Армении и вице-президент Ирана обсудили энергетику и инфраструктуру

В рамках рамках проходящего в Туркменбаши конференции стран, не имеющих выхода к морю, президент Армении Ваагн Хачатурян встретился с вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Они обсудили также ситуацию в регионе и подтвердили приверженность добрососедству и мирному сосуществованию

Стороны также обсудили расширение сотрудничества в сферах экономики, энергетики, инфраструктуры и высоких технологий.

Хачатурян высоко оценил участие иранской компании в строительстве участка Мегри–Каджаран транспортного коридора "Север–Юг".

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Версия на английском языке President of Armenia meets Vice President of Iran in Turkmenistan
Версия на азербайджанском языке Ermənistan prezidenti İranın vitse-prezidenti ilə görüşüb

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