В Туркменистане легализовали майнинг криптовалют и криптобиржи

Президент Туркмениcтана Сердар Бердымухамедов подписал закон о легализации майнинга криптовалют и создании криптобирж. Майнеры должны будут пройти государственную регистрацию в Центробанке в обязательном порядке.

Как передает Report, об этом пишет газета "Нейтральный Туркменистан".

Согласно закону о виртуальных активах, добывать цифровую валюту смогут индивидуальные предприниматели и юридические лица. При этом запрещается использовать оборудование третьих лиц без их ведома.

Работа криптобирж и поставщиков услуг виртуальных активов будет разрешена при условии наличия лицензии от Центробанка. В услуги входят обмен и купля-продажа виртуальных активов, их хранение, перевод и управление, а также первичное размещение. Учредителями криптобирж могут стать как резиденты Туркменистана, так и иностранные граждане.

Реклама криптовалют в обязательном порядке должна содержать предупреждения о рисках, информацию о том, что виртуальные активы не обеспечиваются государством, а также сообщения о возможной потере денег.

В документе указано, что государство не несет ответственности за обесценивание или потерю виртуальных активов. Их стоимость не подлежит возврату.