Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    В турецком Ване в результате перестрелки один человек погиб, трое пострадали

    В регионе
    • 14 сентября, 2025
    • 15:45
    В турецком Ване в результате перестрелки один человек погиб, трое пострадали

    В районе Чалдыран турецкого города Ван земельный спор между двумя семьями перерос в вооруженное столкновение.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, в результате инцидента один человек погиб, трое были ранены.

    Пострадавшие были доставлены в больницу.

    По факту начато расследование.

    Турция Ван перестрелка погибший раненые
    Türkiyədə silahlı toqquşma olub, bir nəfər ölüb, üç nəfər yaralanıb

    Последние новости

    16:38

    В Индии произошло землетрясение магнитудой 5,9

    Другие страны
    16:27
    Фото

    Президент Ильхам Алиев посетил село Шушакенд Ходжалинского района

    Внутренняя политика
    16:25

    "Реал" впервые за 16 лет выиграл в первых четырех турах Ла Лиги

    Футбол
    16:20

    На оружейном заводе в турецком городе Конья произошел пожар

    Другие страны
    16:04

    Председатель ГА ООН Бербок не исключила отправки миротворцев в Украину

    Другие страны
    16:01
    Фото

    Ильхам Алиев встретился с жителями поселков Гырмызы Базар, Гадрут и села Сос

    Внутренняя политика
    15:45

    В турецком Ване в результате перестрелки один человек погиб, трое пострадали

    В регионе
    15:34

    Вюсал Месиев: Первая Ассамблея Союза страховщиков тюркского мира в Шуше имеет историческое и символическое значение

    Финансы
    15:20

    В Узбекистане в ДТП на ж/д переезде погибли шесть человек

    Происшествия
    Лента новостей