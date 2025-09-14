В турецком Ване в результате перестрелки один человек погиб, трое пострадали
В регионе
- 14 сентября, 2025
- 15:45
В районе Чалдыран турецкого города Ван земельный спор между двумя семьями перерос в вооруженное столкновение.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, в результате инцидента один человек погиб, трое были ранены.
Пострадавшие были доставлены в больницу.
По факту начато расследование.
