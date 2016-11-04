Премьер-министр Турции: При взрыве в Диярбакыре погибли 8 человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В результате взрыва перед зданием Полка полиции быстрого реагирования и борьбы с терроризмом в районе Баглар турецкого города Диярбакыр погибли 8 человек, более сотни людей ранены, 93 из них находятся в больницах.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Двое из них являются полицейскими, один - технический работник, пятеро - мирные жители. Премьер-министр не исключает увеличения числа погибших и раненых.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка РПК.

***10:08

В результате взрыва перед зданием Полка полиции быстрого реагирования и борьбы с терроризмом в районе Баглар турецкого города Диярбакыр, по предварительным данным, пострадали 6 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, теракт был совершен при помощи начиненного взрывчаткой автомобиля.

Террористы напали на здание на этой машине.

Взрыв прогремел в 200 м от тюрьмы Диярбакыра.

***9:46

В турецком городе Диярбакыр прогремел сильный взрыв.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, взрыв произошел перед зданием Управления безопасности в районе Баглар в городе Диярбакыр.

Согласно информации, взрывы были слышны во многих местах города. После взрыва произошла перестрелка между силами безопасности и боевиками.

На место происшествия были привлечены машины скорой помощи.