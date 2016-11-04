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    Премьер-министр Турции: При взрыве в Диярбакыре погибли 8 человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

    Двое из них являются полицейскими, один - технический работник, пятеро - мирные жители

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В результате взрыва перед зданием Полка полиции быстрого реагирования и борьбы с терроризмом в районе Баглар турецкого города Диярбакыр погибли 8 человек, более сотни людей ранены, 93 из них находятся в больницах.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

    Двое из них являются полицейскими, один - технический работник, пятеро - мирные жители. Премьер-министр не исключает увеличения числа погибших и раненых.

    Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка РПК.

    ***10:08

    В результате взрыва перед зданием Полка полиции быстрого реагирования и борьбы с терроризмом в районе Баглар турецкого города Диярбакыр, по предварительным данным, пострадали 6 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, теракт был совершен при помощи начиненного взрывчаткой автомобиля.

    Террористы напали на здание на этой машине.

    Взрыв прогремел в 200 м от тюрьмы Диярбакыра.

    ***9:46

    В турецком городе Диярбакыр прогремел сильный взрыв.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, взрыв произошел перед зданием Управления безопасности в районе Баглар в городе Диярбакыр. 

    Согласно информации, взрывы были слышны во многих местах города. После взрыва произошла перестрелка между силами безопасности и боевиками.

    На место происшествия были привлечены машины скорой помощи. 

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