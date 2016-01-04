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    ​В Турцию приедет главный военачальник США

    Американский военачальник намерен встретиться со своим коллегой генералом Хулуси Акаром

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Столицу Турции Анкару намерен посетить председатель комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.

    Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на собственные источники в военном ведомстве страны.

    Американский военачальник намерен встретиться со своим коллегой генералом Хулуси Акаром.

    Издания связывают предстоящий визит Данфорда с обострением отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Бахрейн и Судан поддержали позицию Эр-Рияда, разорвав дипотношения с Тегераном.

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