​В Турцию приедет главный военачальник США

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Столицу Турции Анкару намерен посетить председатель комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на собственные источники в военном ведомстве страны.

Американский военачальник намерен встретиться со своим коллегой генералом Хулуси Акаром.

Издания связывают предстоящий визит Данфорда с обострением отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Бахрейн и Судан поддержали позицию Эр-Рияда, разорвав дипотношения с Тегераном.