    • 03 ноября, 2025
    • 19:07
    В Турции заявили о готовности приложить все усилия для мира на Ближнем востоке

    Турция будет прикладывать все усилия для достижения мира на Ближнем Востоке.

    Как передает Report со ссылкой телеканал TRT Haber, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам состоявшейся в Стамбуле встречи по Газе.

    По его словам, стороны обсудили задачи и состав международных сил стабилизации в палестинском анклаве, которые планируется создать в ближайшие дни. Фидан также заявил, что процесс стабилизации должен проходить при посредничестве стран, подписавших соглашение о прекращении огня, и при согласии палестинской стороны.

    "Представители стран, принявших участие в переговорах, сообщили, что примут решение исходя из задач и полномочий международных сил по стабилизации. Что касается нас, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был одним из четырех лидеров, подписавших соглашение о прекращении огня, и Анкара готова приложить все усилия для достижения мира в регионе. Наши дипломатические контакты и усилия в этом направлении продолжаются", - сказал Фидан.

    Отметим, что во встрече приняли участие главы МИД ОАЭ, Индонезии, Катара, Пакистана, Саудовской Аравии и Иордании.

    Палестина Израиль сектор Газа Турция Хакан Фидан Ближний Восток
    Fidan: Türkiyə Yaxın Şərqdə sülhə nail olmaq üçün bütün səylərini göstərəcək

