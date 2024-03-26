В Турции задержаны свыше 140 человек по подозрению в причастности к ИГ

Правоохранительные органы Турции задержали в общей сложности 147 человек в результате проведенной операции в 30 провинциях страны.

Правоохранительные органы Турции задержали в общей сложности 147 человек в результате проведенной операции в 30 провинциях страны.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом написал в соцсетях министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

По его словам, задержанные подозреваются в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Он отметил, что с 1 апреля 2023 года по 25 марта 2024 года в Турции проведено 1 329 операций против ИГ в ходе которых задержаны 2 919 человек по подозрению в причастности к организации. 692 человека из них арестованы по решению суда.