В Турции задержаны члены HDP, нарушившие избирательное законодательство

Баку. 1 ноябряr. REPORT.AZ/ В турецкой провинции Кырыккале задержаны председатель местного отделения Демократической партии народов (HDP) Феяз Шахин и член правления кружка культуры молодежи Университета Кырыккале Аднан Курт.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, они обвиняются в нарушении избирательного законодательства и оказании сопротивления ответственному лицу.

Как говорится в информации, Феяз Шахин и Аднан Курт отказались предъявлять карту наблюдателя и оказали сопротивление членам комиссии. Ф.Шахин угрожал чиновникам.