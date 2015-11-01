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    В Турции задержаны члены HDP, нарушившие избирательное законодательство

    Они обвиняются в нарушении избирательного законодательства и оказании сопротивления ответственному лицу

    Баку. 1 ноябряr. REPORT.AZ/ В турецкой провинции Кырыккале задержаны председатель местного отделения Демократической партии народов (HDP) Феяз Шахин и член правления кружка культуры молодежи Университета Кырыккале Аднан Курт. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, они обвиняются в нарушении избирательного законодательства и оказании сопротивления ответственному лицу. 

    Как говорится в информации, Феяз Шахин и Аднан Курт отказались предъявлять карту наблюдателя и оказали сопротивление членам комиссии. Ф.Шахин угрожал чиновникам. 

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