В Турции задержаны 282 человека, подозреваемых в связях с PKK

Правоохранительные органы Турции в ходе очередной антитеррористической операции задержали 282 человек, подозреваемых в связях с террористической организацией РКК.
Как передает Report, об этом сообщил глава МВД страны Али Йерликая в соцсети "Х".
По его словам, операция проводилась в течение пяти дней в 51 провинции Турции, в том числе в Анкаре и Стамбуле.
Задержанные подозреваются в финансировании террористической организации, вербовке боевиков, распространении пропагандисткой литературы, пропаганде терроризма и пр.
В качестве вещественных доказательств у задержанных изъяты оружие, боеприпасы, электронные носители, добавил Йерликая.