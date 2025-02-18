В Турции задержаны 282 человека, подозреваемых в связях с PKK

Правоохранительные органы Турции в ходе очередной антитеррористической операции задержали 282 человек, подозреваемых в связях с террористической организацией РКК.

Правоохранительные органы Турции в ходе очередной антитеррористической операции задержали 282 человек, подозреваемых в связях с террористической организацией РКК.

Как передает Report, об этом сообщил глава МВД страны Али Йерликая в соцсети "Х".

По его словам, операция проводилась в течение пяти дней в 51 провинции Турции, в том числе в Анкаре и Стамбуле.

Задержанные подозреваются в финансировании террористической организации, вербовке боевиков, распространении пропагандисткой литературы, пропаганде терроризма и пр.

В качестве вещественных доказательств у задержанных изъяты оружие, боеприпасы, электронные носители, добавил Йерликая.