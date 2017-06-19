Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В Турции задержаны 24 человека, подозреваемые в отравлении 731-го военнослужащего через еду.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, об этом сообщил губернатор провинции Маниса Мустафа Хакан Гювечер.

По его словам, 17 отравившихся военнослужащих продолжают лечение в госпитале.

Отметим, что инцидент произошел 18 июня. До этого случаи пищевого отравления военнослужащих в воинской части в Манисе были зафиксированы 23 мая, 16 и 17 июня.