В Турции задержали террориста ИГ, руководившего лагерями для боевиков

В Турции задержали боевика группировки ИГ, который руководил тренировочными лагерями террористов.

Как передает "Report", об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление МВД.

Как уточняется, в рамках антитеррористической операции, которая проходила по всей стране, силовики задержали в общей сложности семерых подозреваемых в связях с группировкой. В их числе — "высокопоставленный боевик ИГ, который отвечал за тренировочные лагеря террористической группировки, в которых ежегодно обучалось примерно 1500-2000 человек".