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    В Турции задержали 12 предполагаемых боевиков ИГ

    В числе задержанных двое граждан Ирака, пятеро граждан Сирии и пятеро граждан Турции

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Двенадцать человек, в том числе семь иностранцев, задержаны в провинции Адана на юге Турции по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство", сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

    По информации источников агентства в правоохранительных органах, после получения разведданных полиция провела одновременные операции по девяти адресам. В числе 12 задержанных двое граждан Ирака, пятеро граждан Сирии и пятеро граждан Турции. Подозреваемые были доставлены в отделение полиции для дальнейшего допроса.

    Сообщается, что еще трое подозреваемых в причастности к ИГ находятся в розыске.

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