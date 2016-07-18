В Турции за участие в попытке переворота задержано 103 генерала и адмирала

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В рамках расследования попытки военного переворота, организованного террористической организацией Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), на территории Турции задержаны 103 генерала и адмирала, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Попытка военного переворота, предпринятая вечером 15 июля группой военных – членов FETÖ, была жестко пресечена. Задержано большое число военных, в том числе высокопоставленных армейских чинов.

Из числа задержанных генералов 41 человек уже арестован по решению суда, в отношении остальных продолжаются юридические процедуры.

Допрос многих все еще продолжается, часть передана представителям прокуратуры.