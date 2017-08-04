В Турции за неделю нейтрализованы 46 террористов

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Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В Турции за неделю нейтрализованы 46 террориста, в том числе два главаря террористической организации PKK.

Как передает Report, со ссылкой на Anadolu, об этом сoобщил Генштаб ВС Турции.

Как следует из сообщения, антитеррористические операции проведены с 27 июля по 3 августа в провинциях Ширнак, Хаккари, Ван, Бингёль и Муш.

В районе горы Херекель провинции Сиирт сотрудникам безопасности Турции сдался один из главарей PKK - Бехтин Билен. Имя Билена фигурирует в «сером списке» разыскиваемых по линии МВД Турции. Кроме того, уничтожен главарь террористов PKK - Йылмаз Кес по позывным «Шахин».

В рамках антитеррористических операций за неделю разрушено 41 укрытие террористов.

В районе Бейтюшшебап провинции Ширнак ударами с вертолета «Атак» уничтожен заминированный микроавтобус.