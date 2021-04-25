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В Турции временно закроются дипломатические ведомства США

В Турции временно закроются дипломатические ведомства США Посольство и консульства США в Турции объявили в связи с признанием США т.н. «геноцида армян», что будут закрыты в понедельник и вторник в качестве "меры предосторожности" из-за возможных протестов.
В регионе
25 апреля 2021 г. 03:06
В Турции временно закроются дипломатические ведомства США

Посольство и консульства США в Турции объявили в связи с признанием США т.н. «геноцида армян», что будут закрыты в понедельник и вторник в качестве "меры предосторожности" из-за возможных протестов.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Демонстрации или протесты могут произойти после заявления Белого дома 24 апреля в память о погибших во время геноцида армян в Османскую эпоху. В качестве меры предосторожности посольство США в Анкаре, генеральное консульство США в Стамбуле, консульство США в Адане и консульское агентство США в Измире будут закрыты для ежедневного обслуживания и визовой поддержки граждан США в понедельник, 26 апреля, и во вторник, 27 апреля", - говорится в пресс-релизе.

Нуждающимся в экстренной помощи гражданам США рекомендуется связаться с дипведомствами по телефону или электронной почте.

Дипведомства также рекомендовали гражданам США избегать территорий вокруг правительственных зданий США и "проявлять повышенную осторожность в местах, где могут собираться американцы или иностранцы".

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