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    В Турции в столкновении с террористами погиб один, ранены двое военнослужащих

    С 28 мая ВС Турции проводят в 6-ти районах провинции Диярбакыр и 104 сельских округах операцию под названием Байрак-54

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В районе Лидже турецкой провинции Диярбакыр произошло столкновение между силами безопасности и террористами РПК.

    Как передает Report со ссылкой на Hurriyet, в результате пострадали трое военнослужащих, которые были доставлены в Государственную больницу Салахаттин Эйюби. Несмотря на усилия врачей спасти одного из раненых не удалось.

    Отметим, что с 28-го мая Вооруженные силы Турции проводят в 6-ти районах провинции Диярбакыр и 104 сельских округах операцию под названием "Байрак-54". В операции участвуют 7 742 сотрудника сил безопасности Турции. 

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