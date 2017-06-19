В Турции в столкновении с террористами погиб один, ранены двое военнослужащих

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В районе Лидже турецкой провинции Диярбакыр произошло столкновение между силами безопасности и террористами РПК.

Как передает Report со ссылкой на Hurriyet, в результате пострадали трое военнослужащих, которые были доставлены в Государственную больницу Салахаттин Эйюби. Несмотря на усилия врачей спасти одного из раненых не удалось.

Отметим, что с 28-го мая Вооруженные силы Турции проводят в 6-ти районах провинции Диярбакыр и 104 сельских округах операцию под названием "Байрак-54". В операции участвуют 7 742 сотрудника сил безопасности Турции.