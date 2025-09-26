Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    В Турции туристка погибла, попав под катер для парасейлинга

    В регионе
    • 26 сентября, 2025
    • 10:16
    В Турции туристка погибла, попав под катер для парасейлинга

    Туристка из России погибла, попав под катер в море в уезде Кемер в Антальи.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Hürriyet.

    По ее информации, инцидент произошел 24 сентября, погибшую звали Линария Музипова. Женщина заплыла за буйки и попала под катер для парасейлинга. Очевидцы позвонили в службу спасения. На место прибыли бригада скорой помощи, полиция и береговая охрана.

    Медики констатировали смерть россиянки. Капитан лодки и оператор водных видов спорта, предоставивший катер, задержаны.

