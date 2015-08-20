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    ​В Турции стал известен состав временного правительства

    В правительстве будут представлены 11 министров от ПСР, 3 - от ДПН и 12 независимых министров

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Стал известен состав правительства, которое будет управлять Турцией до проведения внеочередных выборов. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, правительство будет представлено 11-ю министрами от Партии справедливости и развития (ПСР), 3-мя министрами от Демократической партии народов (ДПН). Помимо этого, в состав правительства войдут 12 независимых министров.

    По информации, вслед за Партией националистического движения (ПНД) Республиканская народная партия (РНП) также отказалась быть представлена в правительстве.

    Ожидается, что 24 августа президент Раджап Таййип Эрдоган выдаст мандат временно исполняющему обязанности премьер-министра Ахмеду Давудоглу на формирование временного правительства.

    Напомним, что парламентские выборы в этом году состоялись 7 июня. В 25-ом созыве в парламенте Турции представлены 258 депутатов от Партии справедливости и развития (ПСР), 132 - Республиканской народной партии (РНП), 80 - Партии националистического движения (ПНД) и 80 - Демократической партии народов (ДПН). Парламент формируется из 550-ти депутатов.

    Согласно Конституции Турции, если правительство не будет сформировано в течение 45 дней, пройдут внеочередные парламентские выборы. Срок формирования коалиционного правительства истекает 23 августа. 

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