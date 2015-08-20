​В Турции стал известен состав временного правительства

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Стал известен состав правительства, которое будет управлять Турцией до проведения внеочередных выборов. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, правительство будет представлено 11-ю министрами от Партии справедливости и развития (ПСР), 3-мя министрами от Демократической партии народов (ДПН). Помимо этого, в состав правительства войдут 12 независимых министров.

По информации, вслед за Партией националистического движения (ПНД) Республиканская народная партия (РНП) также отказалась быть представлена в правительстве.

Ожидается, что 24 августа президент Раджап Таййип Эрдоган выдаст мандат временно исполняющему обязанности премьер-министра Ахмеду Давудоглу на формирование временного правительства.

Напомним, что парламентские выборы в этом году состоялись 7 июня. В 25-ом созыве в парламенте Турции представлены 258 депутатов от Партии справедливости и развития (ПСР), 132 - Республиканской народной партии (РНП), 80 - Партии националистического движения (ПНД) и 80 - Демократической партии народов (ДПН). Парламент формируется из 550-ти депутатов.

Согласно Конституции Турции, если правительство не будет сформировано в течение 45 дней, пройдут внеочередные парламентские выборы. Срок формирования коалиционного правительства истекает 23 августа.