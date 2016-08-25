В Турции скончался полицейский, раненый при покушении на лидера оппозиции

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Один из сотрудников жандармерии Турции, получивших ранение при обстреле кортежа лидера основной оппозиционной Республиканской народной партии Турции (CHP) Кемала Кылычдароглу в провинции Артвин на северо-востоке страны, скончался.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Один из раненых при нападении в Артвине скончался", - заявил Калын.

Нападение на кортеж CHP, в котором находился глава партии, произошло в районе Шавшат провинции Артвин в четверг. Охрана Кылычдароглу заметила подозрительное движение в лесу, после чего началась перестрелка.

Как сообщил глава МВД Турции Эфкан Ала, нападение совершили члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Пули попали в головную машину кортежа, где были ранены три сотрудника жандармерии, один из них тяжело. Сам Кылычдароглу не пострадал.