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    В Турции разработана система защиты нефте- и газопроводов от диверсий

    Система Мидас с помощью волоконно-оптического датчика регистрирует малейшую активность на трубопроводах

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Турецкие инженеры разработали систему "Мидас" которая должна обезопасить от диверсий нефте- и газопроводы страны, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Система с помощью волоконно-оптического датчика регистрирует малейшую активность на трубопроводах, в том числе движение автомобилей и людей на участке протяженностью 50 км.

    С помощью системы планируется обеспечить защиту нефте- и газопроводов компании BOTAŞ, имеющих важное значение для Турции. 

    Разработка системы "Мидас" осуществлялась за счет отечественных ресурсов при сотрудничестве с исследовательским центром NANOTAM при Билькентском университете и Ближневосточным техническим университетом в Анкаре. Работу инженеров ASELSAN уже одобрили подсекретариат по оборонной промышленности Турции и руководство компании BOTAŞ.

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