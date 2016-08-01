В Турции разработана система защиты нефте- и газопроводов от диверсий

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Турецкие инженеры разработали систему "Мидас" которая должна обезопасить от диверсий нефте- и газопроводы страны, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Система с помощью волоконно-оптического датчика регистрирует малейшую активность на трубопроводах, в том числе движение автомобилей и людей на участке протяженностью 50 км.

С помощью системы планируется обеспечить защиту нефте- и газопроводов компании BOTAŞ, имеющих важное значение для Турции.

Разработка системы "Мидас" осуществлялась за счет отечественных ресурсов при сотрудничестве с исследовательским центром NANOTAM при Билькентском университете и Ближневосточным техническим университетом в Анкаре. Работу инженеров ASELSAN уже одобрили подсекретариат по оборонной промышленности Турции и руководство компании BOTAŞ.