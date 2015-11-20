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    В Турции проведена самая крупная наркооперация в истории страны

    Контрабандисты пытались переправить наркотики морским путем из Турции в страны залива

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В результате операции, проведенной в двух частях турецкого региона Хатай, обнаружено и изъято 10 млн. 926 тыс. таблеток с наркотическими свойствами.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, информацию распространило министерство внутренних дел Турции.

    Отмечается, что это - самая крупная подобная операция за историю страны.

    В информации говорится, что во время операции были использованы также специально обученные собаки.

    Таблетки наркотического свойства сирийского производства перевезли в Турцию контрабандным путем. Контрабандисты пытались переправить их морским путем из Турции в страны залива. Таблетки были помещены в пустые фильтры от машинного масла. В ходе операции задержаны 3 человека. Двое из них граждане Турции, один - Сирии.

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