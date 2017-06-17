Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ В Эгейском море в Турции произошло землетрясение силой в 4,5 балла.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, информацию об этом распространило Управление сейсмологической службы министерства по чрезвычайным ситуациям Турции.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков находился в районе Карабурун в провинции Измир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 11,88 км.

Согласно сообщению, после землетрясения возникла паника среди населения.