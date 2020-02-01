В Турции произошло землетрясение.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, толчки были зарегистрированы магнитудой 4 балла в районе Сиврице города Элазыг. Эпицентр находился на глубине 1,5 км.

О жертвах или повреждениях ничего не сообщается.