В Турции произошло землетрясение.
Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, толчки были зарегистрированы магнитудой 4 балла в районе Сиврице города Элазыг. Эпицентр находился на глубине 1,5 км.
О жертвах или повреждениях ничего не сообщается.
В Турции произошло землетрясение.
Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, толчки были зарегистрированы магнитудой 4 балла в районе Сиврице города Элазыг. Эпицентр находился на глубине 1,5 км.
О жертвах или повреждениях ничего не сообщается.
Эта новость также доступна на других языках: