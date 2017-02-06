В Турции при землетрясении пострадали три человека - ОБНОВЛЕНО

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В Турции, на берегу Эгейского моря произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, эпицентр подземных толчков находился в селе Гюльпынар района Айваджыг провинции Чанаггале.

По меньшей мере три человека получили легкие ранения в результате землетрясения в провинции Чанаккале на северо-западе Турции. Наиболее сильно от землетрясения пострадал город Айваджик, где разрушилось несколько зданий старой постройки. В город прибыли сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям, продолжаются поисково-спасательные работы.

Очаг землетрясения залегал на глубине 7,5 км. В селе Гюльпынар разрушены стены некоторых домов. По предварительным данным, в результате стихии погибло много животных.

Согласно информации, подземные толчки ощущались в Измире, Бурсе и Стамбуле.