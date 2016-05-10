Три человека погибли, 45 ранены при взрыве автомобиля в Турции - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО-2

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Три человека погибли и 45 получили ранения при взрыве заминированной машины в центре города Диярбакыр на юго-востоке Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в заявлении местных властей во вторник.

"Взрыв заминированного автомобиля произошел в 16:30 (мск) в районе Баглар Диярбакыра во время проезда микроавтобуса с задержанными членами (запрещенной в Турции) Рабочей партии Курдистана, которых везли на медицинское освидетельствование. Ранения получили 45 человек - 12 полицейских и 33 гражданских лиц, трое тяжелораненых позже скончались в больнице", - говорится в заявлении администрации губернатора Диярбакыра.

***19:08

По меньшей мере три человека погибли и 42 ранены при взрыве заминированного автомобиля в турецком Диярбакыре.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в центральном районе Диярбакыра Баглар в 16:30 во время проезда полицейского автобуса, который перевозил в больницу задержанных членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), взорвался заминированный автомобиль. Ранения получили полицейские, задержанные члены РПК, а также несколько гражданских лиц. Состояние нескольких полицейских и местных жителей тяжелое.

***18:06

Взрыв прогремел в центре турецкого города Диярбакыр на юго-востоке страны, есть пострадавшие.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в результате теракта 15 полицейских получили ранения.

К месту происшествия привлечены машины скорой помощи.