В Турции приостановлена деятельность американской компании Mersy Corps за оказание помощи террористической РПК

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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ "Приостановлена деятельность действующей в Турции американской международной гуманитарной компании Mercy Corps".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, решение принято правительством Турции.

Деятельность американской компании приостановлена из-за оказания сирийскому крылу террористической РПК PYD помощи в финансово-экономических вопросах и контрабанде оружием.

В информации подчеркивается, что Mersy Corps оказывал PYD помощь совместно с такими группировками, как International Medical Corps и Medical Relief. Предположительно, указанные группировки оказывали РПК помощь в перевозке оружия и контрабанде.

Близкие к турецкому правительству источники же считают, что деятельность организации приостановлена по техническим причинам.

Как заявила пресс-секретарь организации Кристина Брагель, они попытаются начать переговоры с официальными представителями страны для возобновления в кратчайшее время операций в Турции: "Надеемся, что правительство Турции разрешит оказывать услуги".